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«В межсезонье мы серьезно омолодили состав». Брагин — о назначении главным тренером СКА

11:50
Валерий Брагин. Фото ФХР.
Валерий Брагин. Фото ФХР.
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Как уже сообщал «СЭ», Валерий Брагин был официально утвержден на посту главного тренера СКА.

— Перед СКА, как всегда, стоят высокие спортивные задачи, — цитирует Брагина официальный сайт команды. — К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу. В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое.

В межсезонье мы серьезно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодежь к КХЛ без потери результата. Хочется верить, что новый сезон мы начнем вместе с нашими болельщиками, потому что атмосферу переполненного Ледового заменить просто невозможно. Продолжайте болеть за СКА, а мы приложим все усилия, чтобы радовать вас интересной игрой и победами.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/sformirovan-novyi-shtab-ska/

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