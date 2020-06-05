Как уже сообщал «СЭ», Валерий Брагин был официально утвержден на посту главного тренера СКА.

— Перед СКА, как всегда, стоят высокие спортивные задачи, — цитирует Брагина официальный сайт команды. — К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу. В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое.

В межсезонье мы серьезно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодежь к КХЛ без потери результата. Хочется верить, что новый сезон мы начнем вместе с нашими болельщиками, потому что атмосферу переполненного Ледового заменить просто невозможно. Продолжайте болеть за СКА, а мы приложим все усилия, чтобы радовать вас интересной игрой и победами.