В «Металлурге» ожидают, что при составлении календаря КХЛ учтут закрытие аэропорта в Магнитогорске

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассчитывает, что направленная в КХЛ информация о временном закрытии аэропорта в Магнитогорске будет учтена при составлении календаря КХЛ на сезон-2023/24.

«Мы отправили об этом информацию в КХЛ. С учетом этого там будут составлять календарь», — приводит ТАСС слова Гомоляко.

Ранее стало известно о том, что международный аэропорт Магнитогорск будет закрыт на реконструкцию в период с 1 июня по 18 сентября.