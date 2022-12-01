В магнитогорском «Металлурге» прокомментировали возможное появление трех лимитчиков в заявке на матч
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о возможности появления в заявке на матч трех лимитчиков — игроков до 20 и 21 года.
— Как вы относитесь к другой идее — три лимитчика в заявке на матч?
— Прежде чем говорить, что мы хотим трех лимитчиков, надо было провести исследование, — цитирует Ласькова «РБ Спорт». — Взять каждый клуб — сколько молодых хоккеистов, какого возраста сыграли, сколько у них было игрового времени. Нельзя сделать три, не проанализировав, что получилось с двумя. Это обыкновенное шапкозакидательство. А давайте сделаем десять лимитчиков и легионеров просто отменим? Потом будем сидеть и думать, почему болельщики на матчи не ходят. Также надо провести открытое голосование, готовы ли клубы к трем лимитчикам.
Заявить трех лимитчиков, чтобы они дружненько сидели весь матч на лавке, а на основных хоккеистов возросла нагрузка? У нас Данила Юров играл в первый год по одной-две минуте, во второй — уже пять, сейчас стабильно выходит в звене. Мы видим свою молодежь и постепенно ее развиваем по пути МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Вот Матвея Мичкова взяли и резко бросили в КХЛ и чем все закончилось? Что-то его в составе СКА нет. Я с удовольствием пущу в команду нашего мальчишку, который пробился сам и все доказал.
В этом сезоне регулярки КХЛ «Металлург» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции.
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|ЦСКА
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|23
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|3
|Локомотив
|36
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|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|1.12
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -