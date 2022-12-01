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Сегодня, 13:25

Серебряков, Эберт, Гусев и Морозов стали лучшими игроками КХЛ в ноябре

Виктория Кравченко
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Никита Гусев.
Фото КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов ноября в четырех номинациях.

В прошлом месяце прошел 131 матч. Во встречах участвовали 656 хоккеистов (55 вратарей, 219 защитников и 382 нападающих). Средняя результативность 5,26 шайбы за игру.

Лучшим голкипером впервые в карьере стал Никита Серебряков («Адмирал»). В его активе 7 побед в 10 матчах. По его воротам было нанесено 376 бросков (37,6 в среднем за игру), из которых он отразил 96,01 процента (лучший результат месяца).

Лучшим защитником впервые признан Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 12 (5+7) очков в 10 матчах. Он завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11».

Лучшим форвардом в третий раз в карьере стал Никита Гусев (СКА). Он набрал 19 (9+10) очков в 12 матчах месяца и завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11».

Лучшим новичком признан нападающий Вадим Мороз («Динамо» Мн). В его активе 9 (3+6) очков в 12 матчах. Месяц он завершил с показателем полезности «+2», на его счету 10 силовых приемов, восемь заблокированных бросков и два отбора шайбы.

Никита Гусев
Никита Серебряков
КХЛ
Александр Энберт
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