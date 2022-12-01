Серебряков, Эберт, Гусев и Морозов стали лучшими игроками КХЛ в ноябре
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов ноября в четырех номинациях.
В прошлом месяце прошел 131 матч. Во встречах участвовали 656 хоккеистов (55 вратарей, 219 защитников и 382 нападающих). Средняя результативность 5,26 шайбы за игру.
Лучшим голкипером впервые в карьере стал Никита Серебряков («Адмирал»). В его активе 7 побед в 10 матчах. По его воротам было нанесено 376 бросков (37,6 в среднем за игру), из которых он отразил 96,01 процента (лучший результат месяца).
Лучшим защитником впервые признан Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 12 (5+7) очков в 10 матчах. Он завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11».
Лучшим форвардом в третий раз в карьере стал Никита Гусев (СКА). Он набрал 19 (9+10) очков в 12 матчах месяца и завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11».
Лучшим новичком признан нападающий Вадим Мороз («Динамо» Мн). В его активе 9 (3+6) очков в 12 матчах. Месяц он завершил с показателем полезности «+2», на его счету 10 силовых приемов, восемь заблокированных бросков и два отбора шайбы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|35
|23
|12
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|6
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|1.12
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -