Ласьков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Металлурга» Николая Голдобина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что думает о ситуации вокруг нападающего Николая Голдобина. В октябре агент хоккеиста сообщил о желании сменить команду. Ласьеов отметил, что обменивать игрока клуб не собирался.

«Агент решил поднять волну. А многие из них даже не знают, чем на самом деле живут хоккеисты. Не понимают, какие у них проблемы, что им надо учиться. Коля Голдобин — талантливый парень, но, чтобы стать великим хоккеистом, ему еще очень много надо работать. Как у профессионала у него постоянно в голове должно быть: «Как стать лучше?» Для этого нужно покопаться внутри себя. В прошлом году ему повезло — он попал в команду, играющую в тот хоккей, который ему подходит. Болельщикам нравится его игра — красивая, эффектная, хорошие руки. Но играть надо так не раз в пять матчей», — цитирует Ласькова «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Голдобин провел 28 матчей за «Метталург» набрав 14 очков (8+6).