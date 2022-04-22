Яковлев сообщил, что «Локомотив» собирается играть без иностранных хоккеистов в следующем сезоне

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал, что клуб следующий сезон КХЛ проведет без иностранных игроков.

«Отношусь к этому решению нормально, квалифицированных легионеров у нас мало. Надо серьезно подумать, как своих игроков поднимать, и сейчас такое время, что подобное решение принять легко. Будем готовиться к тому, что в следующем сезоне сыграем без легионеров», — сказал Яковлев.

Ранее сообщалось, что количество иностранных игроков в клубах КХЛ будет сокращено с пяти до трех, включая одного вратаря.