Форвард «Амура» Алексеев: «Игроки КХЛ серьезно относятся к хоккею 3х3»

Форвард «Амура» Андрей Алексеев сообщил, что игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) серьезно готовились к турниру КХЛ 3х3.

Алексеев на соревнованиях выступал в составе «Феникса», который выиграл соревнование.

«Естественно, мы довольны победой, стали чемпионами. Главное, что забрали призовой фонд. Тренер приехал, нам удачи принес, очень серьезно к этому турниру готовились, понимали, за какую строчку играем. Отношение к такому виду хоккея серьезное, так как в таком виде проходят и овертаймы. Думаю, руководство тоже следит за нашими играми и исходя из этого будет подбирать состав к сезону», — приводит слова Алексеева ТАСС.

Матчи на турнире КХЛ 3х3 проходили в три периода по восемь минут на площадке 28 на 20 метров. Общий призовой фонд соревнований составил 4,5 миллиона рублей: победители получили 3 миллиона рублей, серебряные призеры — 1 миллион рублей, бронзовые — 500 тысяс рублей.