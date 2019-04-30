Представители "Автомобилиста" не стали комментировать информацию о возможном переходе в клуб нападающего СКА Павла Дацюка, сообщает "Уралинформбюро". 40-летний форвард является уроженцем Екатеринбурга и начал профессиональную карьеру в местном "Спартаке" в 1996 году.

"Нечего сказать", - ответили представители клуба.

Дацюк защищает цвета СКА с 2016 года, до этого он также выступал в "Ак Барсе", московском "Динамо" и ЦСКА, а с 2001 по 2016 год провел в "Детройте" (с перерывами на локаут).

Также в "Автомобилисте" отказались комментировать возможный переход Вячеслава Войнова. Защитник в 2018 году покинул СКА и пропустил весь сезон из-за дисквалификации, наложенной НХЛ в 2016 году из-за обвинений в домашнем насилии. Он рассчитывал вернуться в НХЛ в этом году, но руководство лиги продлило отстранение.