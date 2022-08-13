В «Авангарде» рассказали, почему клуб не продлил контракт с Емелиным и подписал Антона Белова
Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков в интервью «СЭ» прояснил ситуацию с уходом из команды капитана Алексея Емелина.
— Не проще ли было не брать Белова и оставить Емелина в команде или присутствовали какие-то личные моменты?
— Я не буду долго рассуждать на эту тему. Это была совокупность факторов. Мы решили, что в предстоящем сезоне нам Антон Белов подойдет больше, нежели Алексей.
— Чем именно?
— Лидерскими качествами. Я ни в коей мере не хочу говорить, что Алексей этого не делал. Мы захотели немного поменять взрослого лидера, который будет действительно скреплять раздевалку и внесет свежий ветеранский голос.
— В «Динамо» считают, что именно в плей-офф команде не хватило лидеров.
— Антон пришел туда в ноябре. Я думаю, что никогда не вызывали сомнения его лидерские качества. С тем, что произошло в «Динамо», я абсолютно не в курсе. Проговорили с Беловым детали — нас полностью устроила его кандидатура. Из «Динамо» нам дали по нему очень хорошие рецензии. Я так понимаю, это был лишь вопрос денег. Они не были готовы платить Антону.
— Получается, вы завалили Белова деньгами?
— Нет. Мы дали ему то, чего он хотел. Это относительно небольшие деньги.
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