В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру в день своего 70-летия главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о непростых первых шагах во взрослом хоккее будущего Волшебника, члена клуба 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ Павла Дацюка.

— Взрослая карьера Павла Дацюка началась 18 лет в екатеринбургских «Спартаке» и «Динамо-Энергии» именно при вас. Как это было?

— Я приехал в Екатеринбург в 96-м. До меня команду, тогда еще «Спартак», возглавлял Александр Асташев, который ушел в Самару и забрал с собой 12-14 основных игроков. А ко мне как раз подошел тренер местного СКА: «Василич, посмотри одного нашего парня, Асташеву он что-то не нравился». Мне особо работать не с кем было, и говорю: «Приводи».

Пришел мальчик в рваной майке, и говорю нашим: «Дайте хотя бы майку парню». Пошли мы играть в футбол в парке около дворца. Смотрю — и ориентируется на поле хорошо, и с мячом обращается. «Давай, — говорю, — возьмем его на лед посмотрим». Поехали на сборы в Глазов, я взял его с собой. Там он понравился еще больше, вообще был в полном порядке. И мы его оставили.

— Работали вы с ним в Екатеринбурге три года. Потом же его Александру Якушеву в первую сборную порекомендовали?

— Это уже было, когда я в «Ак Барс» перешел. Не стал его с собой брать, потому что в Екатеринбурге сложилась хорошая команда, и мне жалко было ее разваливать. И вот однажды Якушеву говорю: «Возьми парня. У тебя такого центрального нет». — «Да что ты говоришь? У меня такая селекционная служба — всех отсматривает!» — «Не знаю, кого они отсматривают, но этого парня просмотрели точно».

Кое-как уговорил. Его взяли на финский этап Евротура, а мы в это время поехали на сборы в финскую же Саволинну, километров 250 от Хельсинки. Далековато, но говорю нашим ребятам: «Поехали, посмотрим, как сборная играет». Смотрю — Паша в первом звене! После игры подхожу к Якушеву: «Ну, как там мой подопечный?» И он рассказывает историю.

«Знаешь, — говорит, — я, как его увидел, подумал, что ты с ума сошел. Идет парень, какой-то кривой, косой, одной ногой (прямо показывает) загребает. Поставил его в пятое звено. А тут у Сушинского с Затонским центральный, Прокопьев, получает травму. Я на тренировку ставлю Дацюка. Потом, думаю, решу, кого на игру с ними выпустить.

А после тренировки подходит Сушинский и говорит: «Нам не надо никого, оставьте этого парня у нас. С ним играть вообще классно!» Ну и оставил. Начинается игра, смотрю — блин, он разбирается! Как здрасьте-пожалста, из любых ситуаций выходит. Тут-то я и думаю: «И куда же вся моя селекционная служба смотрит?!» (Игорь Рабинер)

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