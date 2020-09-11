Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы журналистов после выездной победы над магнитогорским «Металлургом» (4:0).

— Мы провели очень хороший первый период, здорово начали, давили — отметил Хартли. — Во втором периоде реализовали большинство, забили в равных составах, нейтрализовали меньшинство. Отмечу игру Эмиля Гарипова — он сегодня здорово отыграл. Важная и хорошая выездная победа.

Были ли мысли сэкономить силы, когда счет стал комфортным? Хоккей — энергичная игра, и невозможно беречь силы, когда ты выходишь на лед. Сейчас мы пожинаем плоды нашей тяжелой работы на предсезонке. Ребята отлично готовы, но стоит отдать должное и сопернику. Забей «Металлург», игра могла пойти абсолютно по-другому. Поэтому, считаю, что все три периода мы отыграли уверенно и стабильно.

Почему не было Найта? Он приболел.

Игра Зернова? Он очень хорошо себя проявил. У него была травма плеча, и сейчас он полностью восстановился. Спокойно выходит на вбрасывания, играет и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Он — важная часть нашей команды.

Ситуацию с вратарями мы ежедневно обсуждаем с Сергеем Звягиным. Гарипов уверенно играет с начала сезона. Сейчас он не показывает никаких признаков усталости. Он не болел на предсезонке, и за счет этого получил преимущество, тренируясь каждый день. Конечно, в будущем нам понадобятся оба вратаря, но, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Сейчас Гарипов играет здорово. (Михаил Скрыль)