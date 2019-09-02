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Три очка Захарчука помогли «Нефтехимику» обыграть минское «Динамо»

21:34
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Нефтехимик». Гости одержали победу со счетом 4:2.

Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук отметился 3 (1+2) очками. Победную шайбу забросил защитник Александр Брынцев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Порядин — 1 (Захарчук, Уайт), 6:34 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Шор), 24:57 — 1:1. Захарчук — 1 (бол., Шарипзянов, Хафизов), 34:28 — 1:2. Граньяни — 1 (Шор), 36:27 — 2:2. Брынцев — 1 (Авцин, Куликов), 48:36 — 2:3. Казионов — 1 (п.в., Куликов, Захарчук), 59:28 — 2:4.

Вратари: Энрот (58:12 — 59:28) — Барулин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (11+12+4) — 27 (9+10+8).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

2 сентября. Минск. «Минск-Арена».

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