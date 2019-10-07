Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о потенциальном проведении матчей НХЛ в России.

— Хотел бы я, чтобы команды НХЛ приехали к нам? Почему бы и нет, интересно будет на это посмотреть. Хотелось бы, чтобы их команда сыграла с нашей. Одно дело, если они будут играть между собой, совсем другое если встретятся с нашими клубами. Я предпочитаю второй вариант. Кого они отправят — дело НХЛ. Конечно, нам бы хотелось посмотреть на Овечкина. Сейчас еще ничего не решено, все находится на уровне переговоров. Пока я не знаю условий. Как увижу бумаги, будем говорить.

— Как относитесь к проведению Кубка мира вместо Матча звезд?

— Я нормально отношусь к этой идее. Конечно в августе не все готово, а вот, если его проведут место Матча звезд, тогда все будет по-другому. (Евгений Белоусов)