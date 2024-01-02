Третьяк доволен игрой ЦСКА, несмотря на пятиматчевую серию поражений в декабре

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о декабрьской серии поражений ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.

В декабре 2023 года армейцы потерпели пять поражений подряд, прервав серию 30 декабря в домашнем матче с «Северсталью» (3:1).

«Конечно, огорчает такое количество поражений, но по игре, как я посмотрел, ЦСКА мощно играет. Не забивают, но игра интересная, открытая. Мне нравится такая игра, потому что в ЦСКА в закрытый хоккей никто не играет. Команда еще наберет очки, состав нормальный. Все еще будет, все покажет плей-офф. Будет необыкновенно интересно», — приводит слова Третьяка ТАСС.

ЦСКА с 50 очками в 45 играх занимает 6-е место в таблице Западной конференции.