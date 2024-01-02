Третьяк — о Ковальчуке: «Главное, чтобы ему хватило сил на плей-офф»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал форму нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука после возвращения в команду.

«Дай бог ему помочь команде, потому что он мастер высокого класса. Главное, чтобы ему хватило сил на плей-офф, так как игры будут тяжелые», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря 2023 года. 40-летний хоккеист является воспитанником красно-белых. Он выступал за команду с 1999 по 2001 годы.

После возвращения Ковальчук провел за «Спартак» 2 игры, в которых забросил 2 шайбы.