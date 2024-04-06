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Заварухин: «У «Трактора» еще есть четыре матча, чтобы перевернуть серию с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал результат третьего матча серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

В субботу, 6 апреля, челябинская команда дома уступила клубу из Ярославля со счетом 1:2.

«Соперник очень сильный, хорошая команда. Да, счет в серии 0:3, но у нас еще есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, еще ничего не потеряно. Обещали, что в Челябинске будет другой хоккей? Не получилось начало игры, пропустили гол. Первый и второй период проспали, везде опаздывали, было мало агрессии. Соперник к такому хоккею привык, ему было проще. Хорошо, что не бросили играть, хотя забили только в конце», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч между командами состоится 8 апреля в Челябинске.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/06/529820.html
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Кубок Гагарина
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
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3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
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8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
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Металлург Мг - Автомобилист
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1. Металлург Мг - Автомобилист
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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1. Металлург Мг - Амур
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Трактор – Локомотив
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