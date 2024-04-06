Никитин — о матче с «Трактором»: «Атмосфера на стадионе подразумевала определенную нервозность»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Встреча прошла 6 апреля на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске и завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославской команды.

«Тяжелая победа, готовимся дальше. Много удалений? Все равно мы люди. Атмосфера на стадионе подразумевала определенную нервозность. Нужно, конечно, научиться справляться с этим. Недопустимо, играя против мастеровитой команды, давать столько шансов. Но парни — молодчики, спецбригады сражались, сделали много хороших вещей», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч между командами состоится 8 апреля в Челябинске.