Голкипер «Трактора» Мыльников подвел итоги матча против «Локомотива»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги матча против «Локомотива» (1:2). Благодаря этой победе ярославская команда повела 3-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Хороший матч в целом провели. Должны были выигрывать, но, к сожалению, проиграли. Соперник доминировал два периода, в третьем мы включились, забили гол, но, к сожалению, этого не хватило.

— Насколько тяжело вам было входить в игру по ходу плей-офф?

— Тяжелого здесь нет ничего. Было немного сложновато в первой игре, когда Зак Фукале получил травму. Но на второй матч я вышел готовым как в физическом, так и в ментальном плане. Никаких проблем, — цитирует Мыльникова «РБ Спорт».