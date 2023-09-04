Гатиятулин — о поражении от «Ак Барса»: «Кто проигрывает пятак — тот проигрывает игру»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали, здорово двигались. Была нацеленность на ворота. Быстро повели в счете, но потом играли неправильно. Допускали контратаки соперника, проиграли пятак и в результате проиграли игру. Это правило хоккея: кто проигрывает пятак — проигрывает игру. Мы понимали сильные стороны соперника, у них мощная атака.

Они воспользовались своими сильными сторонами, а мы упустили нить игры. Нужно было правильно играть, мы же в каких-то моментах сыграли неправильно. Яруллин в прошлом матче получил повреждение, в результате не смог сыграть. Хочу поздравить также Зинэтулу Хайдаровича с юбилейным матчем. 1200 игр — это серьезная цифра, он для всех нас стал примером, желаю ему здоровья», — сказал Гатиятулин.

«Трактор» вел по ходу игры 2:0 и 3:1, но пропустил три гола в третьем периоде.