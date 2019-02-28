Тренер "Спартака" о победе над СКА: "Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов рассказал о победе в матче плей-офф над СКА (3:2). Москвичи ведут в серии первого раунда со счетом 2-0.

– Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу. Игра длится за 60 минут. Во втором периоде нам связали руки, не было шансов, всего два броска. Юлиус Гудачек несколько раз нас выручил в начале матча. Мы терпели до конца, те шансы и возможности, которые создавали – мы их использовали, за исключением момента, когда Мартиньш Карсумс убежал в меньшинстве. Интересная кубковая игра, серия продолжается. Прекрасно понимали, что СКА выйдет играть активно, будет заводить шайбу к нам в зону, много будет борьбы под воротами, но мы смогли выстоять первые семь-десять минут. Мы не могли играть активно весь матч, как в третьем периоде – надо было сдерживать натиск СКА. (Игорь Еронко)