СКА проиграл «Амуру» и потерпел второе поражение подряд
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в овертайме «Амуру» со счетом 1:2.
У петербуржцев отличился Марат Хайрулин, у хабаровского клуба шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Михал Йордан, забивший на первой минуте овертайма.
Для СКА это второе поражение подряд: ранее армейцы уступили «Адмиралу» (1:3).
После этого матча СКА с 52 очками занимает первое место в Западной конференции, «Амур» с 24 очками — на десятой строчке «Востока».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Гиздатуллин — 1 (К. Ли), 38:36 — 1:0. Хайруллин — 15 (бол., Воробьев), 42:20 — 1:1. Йордан — 2 (Гребенкин), 60:56 — 2:1.
Вратари: Аликин — Самонов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (4+16+8+1) — 28 (12+5+10+1).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
10 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4880 зрителей.
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|9
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|39
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|39
|14
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|37
|15
|22
|31
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
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|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -