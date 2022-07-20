Тренер «Нефтехимика» об уходе своего игрока в СКА: «У него нет слабых мест»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о переходе нападающего Марата Хайруллина в СКА в это межсезонье.
— Кажется со стороны, что ключевой резерв «Нефтехимика» в тех игроках, которые остались в команде и могут вырасти внутри коллектива, как Хайруллин. Кого можете выделить?
— Сейчас уникальная возможность для ребят. Ярко выраженного лидера в команде нет. Пожалуйста, берите это бремя: становитесь лидерами, помогайте и тащите команду, выходите на первые роли.
— СКА заплатил за Хайруллина 90 миллионов рублей. Далеко не все следят за «Нефтехимиком», и для многих загадка, почему СКА заплатил так много. Вы как тренер что можете сказать о его сильных качествах?
— У Марата все стороны в плане хоккея на высоком уровне. Он лидер и в раздевалке, и на льду. Видение игры, мышление, бросок — все при нем. Слабых мест почти нет, и потенциал у него еще есть. Специалисты, которые следят за хоккеем, все это видят. То, как он прибавлял от сезона к сезону и тот сезон, когда он стал лидером команды, неслучайно все произошло.
Ушел Гудачек, и Марат занял его место. Я считаю, классно, когда наш хоккеист ? лидер в клубе и привлекается в сборную. Он сам себя сделал: много тренируется, раньше всех приходит, позже всех уходит, дополнительно после тренировки занимается. Видно, что парень шел к своей цели. Конечно, мы не рады, что потеряли такого ярко выраженного лидера, но Марату могу пожелать только успеха.
— Что вы ему сказали в последнем разговоре?
— Я порадовался за него. Мы пообщались хорошо. Сказал, что будем следить за ним и переживать. Ну и, конечно, жаль, что поработали всего один сезон вместе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -