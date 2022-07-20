Тренер «Нефтехимика» об уходе своего игрока в СКА: «У него нет слабых мест»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о переходе нападающего Марата Хайруллина в СКА в это межсезонье.

— Кажется со стороны, что ключевой резерв «Нефтехимика» в тех игроках, которые остались в команде и могут вырасти внутри коллектива, как Хайруллин. Кого можете выделить?

— Сейчас уникальная возможность для ребят. Ярко выраженного лидера в команде нет. Пожалуйста, берите это бремя: становитесь лидерами, помогайте и тащите команду, выходите на первые роли.

— СКА заплатил за Хайруллина 90 миллионов рублей. Далеко не все следят за «Нефтехимиком», и для многих загадка, почему СКА заплатил так много. Вы как тренер что можете сказать о его сильных качествах?

— У Марата все стороны в плане хоккея на высоком уровне. Он лидер и в раздевалке, и на льду. Видение игры, мышление, бросок — все при нем. Слабых мест почти нет, и потенциал у него еще есть. Специалисты, которые следят за хоккеем, все это видят. То, как он прибавлял от сезона к сезону и тот сезон, когда он стал лидером команды, неслучайно все произошло.

Ушел Гудачек, и Марат занял его место. Я считаю, классно, когда наш хоккеист ? лидер в клубе и привлекается в сборную. Он сам себя сделал: много тренируется, раньше всех приходит, позже всех уходит, дополнительно после тренировки занимается. Видно, что парень шел к своей цели. Конечно, мы не рады, что потеряли такого ярко выраженного лидера, но Марату могу пожелать только успеха.

— Что вы ему сказали в последнем разговоре?

— Я порадовался за него. Мы пообщались хорошо. Сказал, что будем следить за ним и переживать. Ну и, конечно, жаль, что поработали всего один сезон вместе.