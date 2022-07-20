Радулов: «Я знаю, кто такой Шипачев и на что он способен»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов дал характеристику некоторым новым партнера по команде.

— Вы уже оценили способности Шипачева отдавать нечитаемые передачи?

— Я знал это. Вадика знаю давным-давно, у нас один год разницы. Я знаю, кто такой Вадик и на что он способен. Сыграться? Время покажет, все в наших руках, нужно работать, разговаривать, поддерживать друг друга, — цитирует Радулова сайт казанцев.

— Как вам молодые игроки «Ак Барса»: Воронков, Галимов, Сафонов?

— Это очень перспективные, мобильные, большие ребята. Воронкова я видел по молодежной сборной, когда он играл. Видел этих ребят — хорошие, у них большой потенциал. Опять же говорю, нужно работать над своей игрой, становиться лучше, у них все впереди, все есть.