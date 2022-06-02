Тренер молодежной сборной назвал Хуснутдинова будущим капитаном СКА

Ассистент главного тренера молодежной сборной России Владимир Филатов считает, что центрфорвард петербуржцев Марат Хуснутдинов может претендовать на капитанскую нашивку уже в этом сезоне.

— Глядя на кого в плей-офф у вас была мысль «а вот ему здесь делать уже вообще нечего»? Казалось, тот же Хуснутдинов думает в разы быстрее остальных.

— Очень хочу отметить прогресс Марата в этом сезоне. Система СКА вкупе с его талантом и работоспособностью вывела его на новый уровень. Он уже стал одним из игроков основы команды КХЛ.

Мое мнение, которое я никому не навязываю: уже в следующем сезоне он будет претендовать на капитанскую или ассистентскую нашивку в первой команде. Во всяком случае у меня есть такое ощущение. У него невероятно сильные лидерские качества. Очень командный парень. Безусловно, он перерос уровень МХЛ.

— В первой команде он выходит то в центре, то на фланге. Вы все-таки где его видите?

— Соглашусь с тренерским штабом нашей основной команды, который видит, насколько Марат универсален. Он может играть на любой позиции, которую может занимать нападающий, — и в большинстве, и в меньшинстве. Хуснутдинов — талантлив и успешен на любом участке льда.

— То есть для него будет проблемой отыграть регулярку с краю, а в плей-офф выйти в центре.

— Насколько помню, он успешен и в центре, и на фланге. Тренеры СКА сами определят, где ему будет лучше. Что касается меня, то куда бы я его ни ставил, он везде приносил пользу.