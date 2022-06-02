Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним нападающим Морозом

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Вадимом Морозом.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.

18-летний форвард в сезоне-2021/22 дебютировал в белорусской экстралиге в составе «Химика» из Новополоцка. В 35 матчах регулярки набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2». В играх плей-офф на его счету 8 матчей и 2 (1+1) балла. Также он провел 27 игр в высшей лиге за «Химик-2», набрал 48 (24+24) очков.

В конце марта тренировался с минским «Динамо», находясь на пробном контракте.