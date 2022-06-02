Тренер «СКА-1946» Филатов: «Мичкову нужно работать над катанием и толчком»

Ассистент главного тренера молодежной сборной России, главный тренер «СКА-1946» Владимир Филатов рассказал о прогрессе Матвея Мичкова в прошедшем сезоне.

— В чем глобально прибавил Матвей Мичков за этот сезон? Роман Ротенберг говорил, что ему нужно работать над катанием и стартовой скоростью.

— Наверное, ни в чем. Он как и был, так и остается классным снайпером. Да, соглашусь, что Матвею нужно работать над техникой передвижения на коньках и толчком.

— После того, как он начал регулярно исполнять лакросс, в команде пошла мода на этот трюк?

— У нас нет такого, что он старается исполнить лакросс в упражнениях. Все-таки для этого есть дополнительное время, которое мы выделяем ребятам на отработку тех или иных элементов: кто-то отрабатывает вбрасывания, кто-то работает над ускорением, кто-то, как Матвей, пробует лакросс. Какого-то повального увлечения лакроссом не наблюдалось.