Тренер Квартальнов призвал болельщиков «Ак Барса» вакцинироваться

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 ОТ).

«Заработали два очка, что хорошо, — сказал Квартальнов. — В общем-то „Амур“ не очень много позволил нам сделать, хотели по-другому сыграть, но соперник грамотно в защите распорядился. Почему дали бросать буллит в овертайме Уилу? Тренерское решение, хотели дать ему возможность почувствовать уверенность в себе, забить гол. Хотелось, чтобы он решил исход, но не получилось. Делал все хорошо, думаю, что дальше будет забивать. Даниил Тарасов? Он выходил и раньше у нас, да было несколько матчей, которые он пропустил, но это нормальная ситуация. Сегодня получил шанс, играл много, но не все получалось, в большинстве не получалось. В целом он неплохо выглядел, старался».

На этой неделе в Республике Татарстан ввели обязательный контроль за наличие QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом трибуны разрешено заполнять до 70% от общей вместимости.

«Болельщиков сегодня было меньше, хочу призвать людей скорее вакцинироваться. Хочется, чтобы людей на трибунах было побольше. Я и сам сегодня вышел со специальным значком. Правила есть правила — надо прививаться», — заявил Квартальнов.