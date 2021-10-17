Гатиятулин высказался о победе «Трактора» в матче против московского «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:3).

«В первую очередь, рады победе. Понимали, что предстоит тяжелый матч, таковым он и получился. Знали, что соперник неплохо играет в обороне, контролирует шайбу. Поэтому акцент при подготовке к игре делали на эти моменты. Что-то получалось, могли контролировать шайбу, но допускали ошибки, за что соперник нас наказал. Но, в принципе, выполняли задание до последней секунды. Каждый из игроков проявил самоотдачу, характер. Создали моменты, реализовали и довели матч до победы. Хотел бы поблагодарить команду. Непростой график, матчи через день и здесь уходит много сил, энергии. Но, тем не менее, ребята выходят на каждую игру, сражаются. Конечно же, отмечу наших болельщиков, все время поддерживают, для нас это важно», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Динамо».

Автором победной шайбы стал Сергей Калинин. Три очка в составе «Трактора» набрал Владимир Ткачев (0+3). У «Динамо» по два очка набрали Дмитрий Рашевский (1+1) и Вадим Шипачев (1+1).