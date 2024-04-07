Экс-тренер «Трактора» Баландин считает, что выход в финал Кубка Гагарина будет сверхчудом

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о серии против «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина.

«Будет сверхчудом, если «Трактор» сможет выбраться из этой ситуации и пройти «Локомотив». Хотя в целом команда задачу на сезон выполнила: после отставки Анвара Гатиятулина играла хорошо, попала в плей-офф и прошла в полуфинал. Я считаю, что из этого состава выжали все. Только Алексей Заварухин не убедил меня, что он может быть главным тренером, и разочаровал. Он не прошел медные трубы, ему напели дифирамбов — и психика не выдержала», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Ярославцы ведут в серии со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 8 апреля в Челябинске.