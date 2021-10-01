Тренер «Ак Барса»: «ЦСКА — системная команда. Готовимся к матчу уровня плей-офф»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

— Уже забыли недоразумение, случившееся в Финляндии?

— Да все нормально, никто от подобного не застрахован. Раз в Финляндии такие правила, что мы можем сделать? Не хотелось, чтобы из-за таких спецэффектов мы играли в три пятерки. Но ребята восстановились, чувствуют себя хорошо, настроение нормальное. Конечно, когда выигрываешь — намного позитивнее, да и восстановление лучше идет. Но то, что в Хельсинки мы в третьем периоде переиграли соперника и по счету, и по броскам — это радует.

— Как охарактеризуете ЦСКА, тем более в сентябре провели с этим соперником домашний матч?

— Мы готовимся по своей игре. Системная команда, есть свои плюсы и минусы. У них есть креативные форварды, крепкая оборона. Готовимся к матчу уровня плей-офф, на ЦСКА особо настраивать ребят не нужно. Покажем те моменты, которым необходимо уделить внимание, большинство, меньшинство.

— Можно сказать, что октябрь станет хорошей проверкой для «Ак Барса»?

— Да, так и будет. Очень сильные соперники, насыщенный график. Было время перевести дух, сейчас идут пять матчей подряд через день. Готовимся, главное, чтобы все были живы-здоровы, — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи — в 19.00 (мск).