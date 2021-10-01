Попугаев: «В Канаде у меня были очень неплохие результаты и креатив, но в Россию его с легкостью убили»

Бывший нападающий «Мус Джо», ЦСКА, «Амура» и «Нефтехимика» Никита Попугаев рассказал, почему не смог заиграть на взрослом уровне.

— Скауты часто отмечали, что, несмотря на большие габариты, вы любите играть креативно, не боитесь обыгрывать один в один. Почему так и не удалось заиграть на взрослом уровне?

— В Канаде у меня были очень неплохие результаты. И да, там был креатив. Но когда вернулся в Россию, его с легкостью убили.

Вроде вернулся в ЦСКА. Первая игра — отдал голевой пас. Представляете, да? Парню 19 лет —дебют, эйфория, поймал кураж. И с таким же успехом я на следующий день был отправлен в ВХЛ играть за «Звезду». Это нормально?

Потом первая игра плей-офф. Забил гол — переполняют эмоции, отличное настроение, готовлюсь на завтрашнюю игру. И тут вижу — в составе меня нет. Даже больше говорить на счет этого ничего не хочется.

— Некоторые ломаются после того, как не попадают на МЧМ. Как на вас повлияли слова Валерия Брагина, который как-то сказал, что вам рано играть на турнире такого уровня?

— По поводу МЧМ сказать ничего не могу. Меня вызывали в сборную на Суперсерию, но я сам виноват — не очень хорошо себя там проявил. Был не в форме.

— Можно ли сказать, что ранний отъезд в CHL не пошел на пользу?

— Об отъезде в Канаду не жалею. Получил там колоссальный опыт, как в игровом, так и в бытовом плане. Затем задрафтовался в «Нью-Джерси» — к сожалению, попал в организацию, где, по моему мнению, в последнее время русским игрокам тяжело пробиться в основу.

Могу сказать, что в Канаде меня очень сильно подкосил обмен, когда меня обменяли из «Мус Джо» на четырех игроков в «Принс Джордж». Не знаю, что случилось, но просто пошел спад. Ведь до этого в «Мус Джо» я в первой половине сезона шел на первом месте в списке бомбардиров всей лиги. Очень жаль, что получил тот обмен.