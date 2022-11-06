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Сегодня, 12:20

«Адмирал» обыграл московское «Динамо» в КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

За команду из Владивостока забили Данил Файзуллин и Николай Чебыкин. В составе московского клуба голом отметился Максим Джиошвили.

«Адмирал» набрал очки в девятом матче подряд и занимает пятое место в Восточной конференции (32 очка). «Динамо» находится на четвертой строчке на Западе с 36 очками в 27 играх.

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Файзуллин — 4 (бол., Шулак, Елисеев), 9:22 — 1:0. Чебыкин — 2 (Саюстов, Горшков), 16:49 — 2:0. Джиошвили — 10 (Уил, Лилья), 57:12 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Коновалов (56:50 — 57:12, 57:40).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 22 (10+8+4) — 42 (16+14+12).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

6 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

Данил Файзуллин
Максим Джиошвили
Николай Чебыкин
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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