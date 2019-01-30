"Трактор" внес Рясенского в список травмированных

Защитник "Трактора" Евгений Рясенский был внесен в список травмированных, сообщается в официальном пресс-релизе КХЛ.

31-летний защитник вернется в строй к 11 февраля. Повреждение он получил в матче с "Металлургом" в моменте, когда вратарь Александр Судницин пытался вынести шайбу от ворот, но попал в него. В челябинской команде Рясенский стал третьим игроком обороны, пребывающим в списке травмированных. Помимо него, там находятся Александр Шинин и Никита Никитин.

В текущем сезоне Рясенский провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-10".