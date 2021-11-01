«Витязь» на выезде обыграл «Трактор»

«Витязь» победил «Трактор» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Смолин, Нико Оямяки, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. У хозяев забивали Лукаш Седлак и Виталий Абрамов.

«Витязь» набрал 20 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Трактора» 38 очков и вторая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Седлак — 12 (Тертышный, Абрамов), 12:21 — 1:0. Смолин — 4 (Попов), 27:39 — 1:1. Оямяки — 18 (бол., Аалтонен, Ежов), 36:55 — 1:2. Абрамов — 4 (бол., Пулккинен, Седлак), 42:17 — 2:2. Одетт — 13 (Оямяки), 57:56 — 2:3. Аалтонен — 6 (Оямяки), 59:43 — 2:4.

Вратари: Вилл — Ежов.

Штраф: 8 — 9.

Броски: 26 (6+6+14) — 45 (17+20+8).

Судьи: Бондарь, Ромасько.

1 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 1950 зрителей.