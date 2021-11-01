Сегодня, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своем поле примет «Авангард». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне: больше недели назад казанцы обыграли омичей со счетом 3:2. В последней встрече «Ак Барс» неожиданно был разгромлен «Трактором» (0:5), а «Авангард» победил «Салават Юлаев» (2:1).

В составе казанцев матч из-за дисквалификации пропустит форвард Дмитрий Воронков. У гостей не сможет принять участия в игре нападающий Иван Телегин.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».