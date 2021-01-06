«Спартак» забросил 6 шайб «Трактору»

«Спартак» обыграл «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ — 6:2. Столичный клуб идет восьмым в Западной конференции, «Трактор» — шестой на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Федоров — 6 (бол., Рылов, Зубов), 17:08 — 0:1. Седлак — 11 (Пилут, Гика), 21:00 — 1:1. Бакош — 10 (Торченюк, Талалуев), 21:10 — 1:2. Юсе — 5 (Соколов, Цыплаков), 22:17 — 1:3. Ганзл — 8, 35:09 — 1:4. Широков — 17 (бол., Юсе), 39:51 — 1:5. Седлак — 12 (Бэйлен), 51:54 — 2:5. Зубов — 3 (Никонцев, Федоров), 59:24 — 2:6.

Вратари: Вилл (Федотов, 22:17) — Гудачек.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 34 (8+14+12) — 31 (14+8+9).

Судьи: Фатеев, Франо.

6 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.