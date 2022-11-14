«Трактор» расторг контракт с Потаповым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что клуб расторг контракт с нападающим Алексеем Потаповым по обоюдному согласию сторон.

«Контракт с Алексеем Потаповым расторгнут по соглашению сторон. Благодарим нападающего за вклад в завоевание бронзовых медалей в прошлом сезоне и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Савина официальный Telegram-канал клуба.

В текущем сезоне 33-летний хоккеист провел за «Трактор» семь матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 игр, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу. Вместе с командой форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

6 ноября нападающий был помещен в список отказов.