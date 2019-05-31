"Трактор" подписал экс-форварда "Коламбуса" Седлака

Нападающий Лукаш Седлак стал игроком "Трактора"​.

Соглашение 26-летнего чешского форварда рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба челябинцев.

– Долго и кропотливо искали игрока на легионерскую позицию. Иностранцы должны быть не просто частью команды, а ее лидерами. Именно с таким прицелом мы подписали контракт с нападающим Лукашом Седлаком.

За его плечами опыт игры в НХЛ за "Коламбус". Желаем Лукашу ярко проявить себя на радость болельщикам, – цитирует генеральный директор "Трактора" Бориса Видгофа официальный сайт клуба.

В сезоне 2018/19 НХЛ Седлак набрал 6 (4+2) очков в 47 матчах.