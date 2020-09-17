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«Трактор» победил «Витязь», Кравцов сделал дубль

21:53

«Трактор» обыграл «Витязь» в регулярном сезоне КХЛ. Дубль в составе челябинцев оформил Виталий Кравцов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов — 4, 13:45 — 0:1. Даугавиньш — 2 (Лугин), 19:27 — 1:1. Кравцов — 5, 50:19 — 1:2. Оберг — 1 (Полыгалов, Манухов), 53:47 — 1:3.

Вратари: Кочетков (59:35) — Вилл.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (17+10+9) — 31 (7+13+11).

Судьи: Морозов, Раминг.

17 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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