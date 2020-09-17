«Трактор» победил «Витязь», Кравцов сделал дубль
21:53
«Трактор» обыграл «Витязь» в регулярном сезоне КХЛ. Дубль в составе челябинцев оформил Виталий Кравцов.
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Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Кравцов — 4, 13:45 — 0:1. Даугавиньш — 2 (Лугин), 19:27 — 1:1. Кравцов — 5, 50:19 — 1:2. Оберг — 1 (Полыгалов, Манухов), 53:47 — 1:3.
Вратари: Кочетков (59:35) — Вилл.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 36 (17+10+9) — 31 (7+13+11).
Судьи: Морозов, Раминг.
17 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
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