«Трактор» объявил о продлении контракта с Ткачевым
«Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.
Новое соглашение с 29-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона-2024/25.
«Владимир Ткачев пользовался большим спросом на рынке свободных агентов лиги, и мы очень рады, что он остался в «Тракторе» еще на два года. Это поможет нам выстраивать серьезный коллектив единомышленников, который способен решать большие задачи», — приводит пресс-служба «Трактора» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.
Ткачев выступает за «Трактор» с 2021 года. В сезоне-2022/23 29-летний форвард набрал 37 (16+21) очков в 63 матчах за челябинцев в регулярном чемпионате КХЛ, что является личным рекордом результативности для хоккеиста.
Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/12484
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