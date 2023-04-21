«Трактор» не будет продлевать контракты с помощниками главного тренера Гатиятулина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что челябинский клуб не будет продлевать контракты с помощниками главного тренера команды Анвара Гатиятулина по итогам заседания совета директоров.

«Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым», — приводит слова Савина ТАСС.

Челябинский клуб по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.