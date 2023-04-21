Юров — о бросках Мозякина: «Никто не умеет так бросать, как он»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о советах, которые получил от бывшего форварда магнитогорцев Сергея Мозякина.

— До сих пор удивляюсь, как бросает Сергей Мозякин, — сказал Юров. — Шайба летит туда, откуда не ловится.

— Понимаете, что надо делать, чтобы так бросать?

— Сергей Валерьевич объяснял, но я до конца не понимаю, как он так бросает. У меня из десяти залетят две, а у него — восемь. Надо поймать технику, как он бросает, и нащупать место, куда он направляет шайбу.

— Меня больше поражали кистевые броски Мозякина. Сергей словно провожал шайбу двумя движениями клюшки.

— Да. Никто не умеет так бросать, как он. Это реально тяжело. Но если научиться, то шайба точно будет заходить в ворота.