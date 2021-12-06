«Йокерит» обыграл «Амур» и лидирует в Западной конференции

«Йокерит» победил «Амур» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забивали Алекс Грант и Отто Лескинен. Финский клуб набрал 52 очка и занимает первое место в Западной конференции. У «Амура» 35 очков и девятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Грант — 5 (Хянникяйнен, Бьернинен), 17:46 — 1:0. Лескинен — 3 (Коссила), 57:53 — 2:0.

Вратари: Ювонен (16:58 — 17:46) — Бартошак (58:28 — 59:19).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (10+14+14) — 18 (3+6+9).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

6 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 8044 зрителя.