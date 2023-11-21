«Авангард» одержал десятую победу подряд, обыграв «Трактор» в овертайме

«Авангард» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

В основное время за омичей отличился Владимир Ткачев. За «Трактор» забил Максим Шабанов.

«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) очков идет пятым после 33 игр.

В следующем матче омичи в гостях встретятся с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 23 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачев – 13 (Буше), 28:49 – 0:1. Шабанов – 14 (Юртайкин, Ткачев), 31:11 – 1:1. Буше – 24 (Шарипзянов), 61:26 – 1:2.

Вратари: Фукале – Мишуров (60:50).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 33 (11+7+15+0) – 42 (11+16+13+2).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.