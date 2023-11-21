«Авангард» одержал десятую победу подряд, обыграв «Трактор» в овертайме
«Авангард» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.
В основное время за омичей отличился Владимир Ткачев. За «Трактор» забил Максим Шабанов.
«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) очков идет пятым после 33 игр.
В следующем матче омичи в гостях встретятся с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 23 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачев – 13 (Буше), 28:49 – 0:1. Шабанов – 14 (Юртайкин, Ткачев), 31:11 – 1:1. Буше – 24 (Шарипзянов), 61:26 – 1:2.
Вратари: Фукале – Мишуров (60:50).
Штраф: 4 – 2.
Броски: 33 (11+7+15+0) – 42 (11+16+13+2).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|8
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|9
|Амур
|33
|13
|20
|32
|10
|Нефтехимик
|32
|13
|19
|31
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|4
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|1 : 2 ОТ
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -
|21.11
|19:30
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -