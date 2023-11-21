Московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 21 ноября, во вторник. Игра пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет доступна на официальном сайте КХЛ. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.

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