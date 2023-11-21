«Динамо» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 21 ноября, во вторник. Игра пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет доступна на официальном сайте КХЛ. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|32
|21
|11
|45
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|9
|Амур
|33
|13
|20
|32
|10
|Нефтехимик
|32
|13
|19
|31
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|4
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -
|21.11
|19:30
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -