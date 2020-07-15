«Трактор» анонсировал подписание контракта с Сергеем Калининым

«Трактор» анонсировал подписание контракта с нападающим Сергеем Калининым.

Пресс-служба челябинцев опубликовала в официальной группе клуба «ВКонтакте» ребус. В паблике появилось фото холодильника, на котором находятся магниты с названием городов, где играл Калинин, а также фотографии с золотыми медалями Олимпиады-2018 и Кубка Гагарина-2019 — 29-летний форвард побеждал на этих турнирах.

В сезоне-2019/20 Калинин выступал за ЦСКА, он провел за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 10 (7+3) очков. В плей-офф нападающий провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. В понедельник, 13 июля ЦСКА расторг контракт с Калининым.