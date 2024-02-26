«Трактор» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Челябинске 26 февраля. Хозяева победили — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» победил в овертайме, упустив преимущество в три шайбы в основное время.

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