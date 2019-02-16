"Торпедо" вышло в плей-офф КХЛ, победив "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" обыграло "Сибирь" со счетом 5:3. Эта победа позволила нижегородцам обеспечить себе участие в Кубке Гагарина. "Торпедо" стало уже 13-м участником плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Паршин – 16 (Галузин), 0:17 – 1:0. Миловзоров – 12 (Саюстов, Шаров), 7:53 – 1:1. Саболич – 13 (Семин), 26:01 – 2:1. Веряев – 6 (мен.), 30:22 – 3:1. Шенфельд – 6 (Назаревич, Семин), 32:41 – 4:1. Демидов – 9 (Саюстов, Шашков), 35:11 – 4:2. Кейлоф – 22, 41:45 – 5:2. Саюстов – 12 (Климонтов), 42:15 – 5:3.

Вратари: Браст – Тэйлор.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 23 (11+10+2) – 27 (10+4+13).

Судьи: Бондарь, Морозов.

16 февраля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".