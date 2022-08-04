«Торпедо» в товарищеском матче победило «Трактор», забросив шесть шайб

«Торпедо» в товарищеском матче обыграло «Трактор» со счетом 6:2.

В составе нижегородцев дубль оформил Денис Венгрыжановский, еще по шайбе забросили Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Алексей Кручинин и Илья Кудряшов. У челябинцев отличились Теэму Пулккинен и Никита Тертышный.

Завтра, 5 августа команды проведут еще один очный поединок. Встреча начнется в 11:00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 6:2 (5:1, 0:0, 1:1)

Голы: Венгрыжановский — 1 (Коваленко), 2:30 — 1:0. Гончарук — 1 (мен.), 5:21 — 2:0. Пулккинен — 1 (бол., Бывальцев, Яруллин), 8:01 — 2:1. Коваленко — 1 (бол., Кручинин, Гончарук), 9:48 — 3:1. Кручинин — 1 (Гончарук, Мишарин), 15:58 — 4:1. Кудряшов — 1, 16:17 — 5:1. Тертышный — 1 (бол., Бурдасов, Хохряков), 46:24 — 5:2. Венгрыжановский — 2, 57:01 — 6:2.

Вратари: Кульбаков — Гарипов.

Судьи: Мочалов, Оскирко.

4 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный.