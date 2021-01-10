«Торпедо» победило «Трактор», Чехович набрал два очка

«Торпедо» победило «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Нижнего Новгорода одолел соперника со счетом 3:2.

По два очка в составе победителей набрали нападающий Иван Чехович и Дамир Жафяров.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Уайдмэн — 7 (Миле, Чехович), 0:32 — 1:0. Ильин — 3 (Майоров, Шварев), 7:07 — 1:1. Чехович — 12 (Жафяров), 27:01 — 2:1. Авцин — 5 (Косов, Карпухин), 29:41 — 2:2. Терри — 3 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 36:57 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Федотов (59:06).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (11+20+4) — 32 (11+6+15).

Судьи: Морозов, Овчинников.

10 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».